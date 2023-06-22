Внучку первого главы Узбекистана расстроила внешность после «уколов красоты»

У внучки первого главы Узбекистана Марьям Тилляевой отекли губы после «уколов красоты»

Внучку первого главы Узбекистана Ислама Каримова, предпринимательницу и блогершу Марьям Тилляеву расстроила собственная внешность после «уколов красоты». Соответствующее видео появилось в сторис (в настоящий момент публикация удалена) ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя девушка рассказала, что решилась на коррекцию лица, поскольку левая часть верхней губы поднималась во время улыбки. Однако после косметологической процедуры ее губы неестественно увеличились в размерах. «Ребят, я кое-что с собой сделала, и, если честно, у меня теперь даже Face ID не работает на телефоне. (...) Выгляжу как какая-то чучундра», — обратилась к зрителям Тилляева.

Впоследствии она пояснила в своем аккаунте, что у нее возникла аллергическая реакция на препарат, в результате чего появился отек тканей.

Ранее в июне сообщалось, что жительница Москвы осталась с ожогом глаз после процедуры по наращиванию ресниц. Россиянка посетила салон красоты, находящийся в Химках на улице 9 Мая. Как сообщает источник, после визита к мастеру по наращиванию ресниц женщина обратилась за медицинской помощью.