Москвичей предупредили о предстоящих грозах и ливнях

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за предстоящих ливней

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности по причине ожидающихся гроз и ливней. О предстоящей непогоде жителей столицы предупредил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на официальном сайте мэра Сергея Собянина.

В пятницу, 23 июня, с 3 до 22 часов в некоторых районах Москвы может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы. Кроме ливней в столице ожидается град. Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, будут достигать 17 метров в секунду.

Заммэра отметил, что такая неблагоприятная погода летом текущего года ожидается впервые. «В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды», — сообщил Бирюков.

Круглосуточно обеспечивать безопасность в Москве будут 1,5 тысячи аварийных бригад. В случае повреждения ЛЭП, падения деревьев и других происшествий, связанных с непогодой, они будут оперативно выезжать на место для ликвидации последствий. На случай отключения электроэнергии подготовлены источники аварийного питания, в местах вероятного скопления воды будут размещать спецтехнику. В городе были также приняты меры по защите от сильного ветра жилых, нежилых и строящихся зданий, транспортных и торговых объектов.

Заместитель мэра призвал жителей столицы быть внимательными и не укрываться под деревьями, а водителей — ездить аккуратно, особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения и не парковать машины под деревьями.

Ранее москвичей о дождливых днях предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что в Москве в июне наблюдается серьезный дефицит осадков, за истекшие три недели выпало всего 27 процентов от нормы, однако скоро в регион придут дожди. Эксперт посоветовал воспринимать это позитивно.