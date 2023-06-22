Москвичей предупредили о наступлении дождливых дней

Синоптик Вильфанд спрогнозировал начало дождей в Москве и области

В Москве в июне наблюдается серьезный дефицит осадков, за истекшие три недели выпало всего 27 процентов от нормы, однако скоро в регион придут дожди. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также посоветовал воспринимать эти дожди позитивно, потому что без них было бы сложно.

Кратковременные дожди пройдут в столице уже в ночь на 23 июня. Также в регионе ожидается увеличение облачности, благодаря которой ночь будет очень теплой. «Эти облака являются преградой для волнового излучения, которое исходит от земли. Нагретая за сегодняшний день земля не отдаст свое тепло при облачном небе, поэтому минимальная температура прогнозируется в районе 13-15 градусов. Это очень теплая ночь», — уточнил синоптик.

По его словам, 23 июня ожидаются продолжительные дожди и усиление ветра до 18 метров в секунду. В разных районах Москвы и области ожидается от 7 до 20 миллиметров осадков. Погода тоже будет облачной, но в данном случае облака будут играть уже другую роль. «Прояснений не будет, облачность плотная — солнечная энергия не будет пробиваться, и нагрева днем не будет, поэтому максимальная дневная температура будет 20-22 градуса», — сообщил Вильфанд.

На выходных ситуация начнет меняться. В ночь на субботу, 24 июня, прогнозируется кратковременный дождь и облачность. А в воскресенье, 25 июня, ожидается уже солнечная погода, но местами все-таки пройдет небольшой кратковременный дождь.

В общем, в течение воскресенья и понедельника осадков существенных не ожидается. По сравнению с пятницей они будут совсем маленькими — выпадет 3-4 миллиметра, не больше. Температурный фон на выходных соответствует норме — 20-24 градуса, ночные температуры — 10-14 градусов Роман Вильфанд синоптик

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