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18:42, 22 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении украинской военной техники на южном направлении

Группировка «Восток»: российские военные отбили попытку наступления ВСУ под Макаровкой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Иван Руднев / РИА Новости

На Времевском выступе между Запорожской областью и Донецкой народной республикой (ДНР) Российская армия отбила попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Стало известно, что во время боя были уничтожены танк, боевая машина пехоты, несколько боевых бронемашин и личных состав ВСУ, а зенитно-ракетным комплексом «Оса» был сбит украинский беспилотник «Лелека».

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Бои шли в районах сел Макаровка, Нескучное и южнее села Великая Новоселка. Этот участок называется Времевским выступом. В течение июня здесь идут интенсивные бои, ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны.

Последняя такая попытка произошла 15 июня, о чем сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. ВСУ понесли серьезные потери в технике и личном составе.

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    Александр Слабиев
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