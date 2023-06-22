Стало известно об уничтожении украинской военной техники на южном направлении

Группировка «Восток»: российские военные отбили попытку наступления ВСУ под Макаровкой

На Времевском выступе между Запорожской областью и Донецкой народной республикой (ДНР) Российская армия отбила попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Стало известно, что во время боя были уничтожены танк, боевая машина пехоты, несколько боевых бронемашин и личных состав ВСУ, а зенитно-ракетным комплексом «Оса» был сбит украинский беспилотник «Лелека».

Бои шли в районах сел Макаровка, Нескучное и южнее села Великая Новоселка. Этот участок называется Времевским выступом. В течение июня здесь идут интенсивные бои, ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны.

Последняя такая попытка произошла 15 июня, о чем сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. ВСУ понесли серьезные потери в технике и личном составе.