В Южном Медведкове откроют новый детсад

В Южном Медведкове построят детский сад на 220 мест

Началось строительство детского сада в составе жилого комплекса «Полярная 25» на северо-востоке Москвы, сообщили в Стройкомплексе столицы. Здание переменной высоты (от двух до трех этажей) возведут в районе Южное Медведково вблизи строящихся корпусов 2.1-2.3 на территории нового жилого квартала.

«Оформлена вся необходимая документация для начала работ на выделенном участке. Детский сад рассчитан на 220 мест и сможет принять девять групп воспитанников», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В детском саду будут предложены услуги психологов и логопедов, предусмотрены отдельные помещения для занятий спортом, музыкой и развивающих кружков.

«Площадь здания составит около 4,4 тысячи квадратных метров. Строительство будет вестись за счет инвестиционных средств. После того как садик построят и введут в эксплуатацию, его передадут городу – договор между Москомстройинвестом и застройщиком уже подписан», — отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Окна игровых и спален будут выходить в сад для снижения шума. Большие оконные проемы сделают максимально светлыми помещения, где дети проводят большую часть дня.

На первом этаже запроектированы выходы к игровым площадкам с элементами для развития, экспериментов и активных игр.