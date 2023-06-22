Владелец Gloria Jeans выплатил тысячам сотрудников по миллиону рублей

Владелец Gloria Jeans Мельников выплатил давним сотрудникам по миллиону рублей

Владелец Gloria Jeans Владимир Мельников выплатил по миллиону рублей сотрудникам, которые работают в компании больше десяти лет. Об этом сообщает Forbes.

Уточняется, что всего выплату получат 17 процентов сотрудников, а именно 2527 человек, проработавшие в Gloria Jeans десять лет без учета декрета. Миллион от владельца компании переведут только на основании стажа, вне зависимости от того, в каких странах, юрлицах и подразделениях человек работает.

В своем письме бизнесмен назвал выплату «не премией и не подарком» давним работникам. По словам Мельникова, речь также «не идет о справедливости или мотивации». Он назвал выплату долгом перед людьми, которые «подарили "Глории" десять и больше лет своей жизни».

Владимиру Мельникову 75 лет. Компанию он основал в 1988 году. Состояние бизнесмена в 2021 году, когда он последний раз входил в список богатейших россиян по версии Forbes, оценивалось в 700 миллионов долларов.

Сейчас магазины Gloria Jeans помимо России работают в Белоруссии и Казахстане. Примерно по 20 процентов продукции производится в России, Китае и Вьетнаме, остальное — в Турции, Индии и других странах, писал «Коммерсантъ».

В апреле Gloria Jeans открыла в центре Москвы, на месте трехэтажного флагмана ушедшей из России H&M, магазин площадью 4,7 тысячи квадратных метров.