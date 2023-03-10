На месте флагмана H&M в Москве откроют магазин российского бренда одежды

На месте трехэтажного флагмана H&M на Тверской в Москве откроют магазин Gloria Jeans

Российский ритейлер Gloria Jeans этой весной откроет свой магазин на улице Тверской, где ранее располагался трехэтажный флагманский магазин шведского бренда одежды H&M. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что торговая площадь составляет около 4,7 тысячи квадратных метров. Представитель ритейлера подтвердил агентству информацию об открытии. Помимо этого, ее заверили и в компании NF Group, выступающей консультантом сделки.

18 июля 2022 года H&M объявил о закрытии бизнеса в России на фоне нестабильной политической ситуации и проблем с ведением бизнеса. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу.

В ноябре сообщалось, что H&M в России заменят магазины отечественных брендов. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, торговые площадки шведского ретейлера займут Lime, «Снежная королева», а также входящие в группу компаний Melon Fashion Group (МФГ) Zarina, Befree, Sela, Love Republic.