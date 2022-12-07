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15:03, 7 декабря 2022Ценности

Опустевшие магазины H&M попали на видео

Очевидцы сняли на видео опустевшие торговые залы ушедшего из России бренда H&M
СюжетHM в России:

Опустевшие магазины ушедшего из России шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M попали на видео. Соотвествующие кадры приводит Telegram-канал издания Mash.

Так, очевидцы запечатлели манекены, витрины и обмотанные строительной пленкой стеллажи. Кроме того, на размещенном видео видно, как бывшие сотрудники ходят по торговому залу и снимают на телефон пустые полки.

Ранее закрытие флагманского магазина H&M, расположенного на Тверской улице в Москве, также сняли на видео. На кадрах видно, как сотрудники торговой точки убирают рекламные баннеры. Кроме того, на камеру запечатлена вывеска с обращением к покупателям, в котором сказано, что магазин окончательно закрыт, а все приобретенные и неподошедшие товары можно вернуть через пункты CDEK.

18 июля H&M объявил о сворачивании бизнеса в России на фоне нестабильной политической ситуации и проблем с ведением бизнеса. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон поблагодарила российских сотрудников за работу.

В ноябре сообщалось, что H&M в России заменят магазины отечественных брендов. По словам руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежды Цветковой, торговые площадки шведского ретейлера займут Lime, «Снежная королева», а также входящие в группу компаний Melon Fashion Group (МФГ) Zarina, Befree, Sela, Love Republic.

Мария Винар
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