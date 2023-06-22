Появилось видео уничтожения танка ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны опубликовало видео уничтожения танка ВСУ на южнодонецком направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на южнодонецком направлении. Видеозапись опубликована в Telegram-канале ведомства.

Операторы беспилотников обнаружили украинский танк, который вел огонь по позициям Вооруженных сил (ВС) России, спрятавшись в лесополосу.

На появившемся видео Минобороны барражирующий боеприпас поражает машину, после чего в небо поднимается облако дыма. Спустя некоторое время операторы беспилотников зафиксировали несколько огненных вспышек и возгорание пораженного танка.

Ранее в сети появилось видео, на котором ВС РФ поразили грузовики ВСУ с помощью FPV-дронов. Сообщается, что замаскированные под деревьями грузовики перевозили боеприпасы и оружие для украинских военных.