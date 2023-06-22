Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:50, 22 июня 2023Культура

Состоялась премьера комедийного мюзикла с Jony, Ваней Дмитриенко и Кариной Кросс

Комедийный мюзикл с Jony, Еленой Крыгиной и Кариной Кросс вышел в «VK Видео»

Фото: «VK Видео»

Фильм «Танцуй, пока молодой» с певцом Jony, визажистом Еленой Крыгиной, а также блогером Кариной Кросс вышел в «VK Видео». Его премьера состоялась вечером 21 июня эксклюзивно в «VK Видео», а также в сообществе «VK Музыки». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первый комедийный мюзикл от VK посвящен выпускникам школ. Он рассказывает о первой школьной любви, сложностях взросления и необратимых жизненных переменах, с которыми сталкивается каждый подросток.

Съемки картины проходили в средней общеобразовательной школе №15 в городе Балашиха Московской области. В ее создании принял участие актер Дмитрий Красилов, известный многим как Пухляш. Он исполнил роль физрука. Директора школы сыграл российский ведущий Владимир Маркони, а музыкальная группа GAYAZOV$ BROTHER$ перевоплотилась в школьников. При этом многие знаменитости, такие как Валя Карнавал, Хабиб и Ваня Дмитриенко, сыграли самих себя.

Уточняется, что в создании фильма приняли участие более 200 профессиональных танцоров. Для поиска актеров был объявлен кастинг на платформе «VK Клипы». Он проходил в формате танцевального челленджа. Таким образом удалось найти исполнителей главных ролей картины — Егора Гуфранова, Артема Сидорова, Анастасию Кружилину и Ульяну Смоленинову.

«Это наш первый опыт в киноиндустрии, хотя мы и раньше делали шоу, которые набирали миллионы просмотров в онлайне. Мы решили, что можем сделать больше и лучше, поэтому перешли на новый уровень и создали настоящий художественный фильм, да еще и в таком сложном жанре, как мюзикл. (...) Этим фильмом мы хотели поздравить всех выпускников и напомнить о том замечательном времени всем, кто когда-либо проживал его в своей жизни», — рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    На Кипре задержали экс-главу совета директоров банка «Советский»
    Состоялась премьера комедийного мюзикла с Jony, Ваней Дмитриенко и Кариной Кросс
    Слова Байдена о Си Цзиньпине сочли провокацией и пригрозили последствиями
    Американские врачи выступили против ИМТ
    Стало известно об усилении мер безопасности в Госдуме
    Женщина покрасила волосы в салоне красоты и расплакалась на камеру
    Эндокринолог предупредила об опасности сахарозаменителей
    Стало известно об уничтожении украинской военной техники на южном направлении
    Мать троих детей отправилась в отпуск мечты на Бали и оказалась в больнице
    Появилось видео уничтожения танка ВСУ на южнодонецком направлении
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.