Состоялась премьера комедийного мюзикла с Jony, Ваней Дмитриенко и Кариной Кросс

Комедийный мюзикл с Jony, Еленой Крыгиной и Кариной Кросс вышел в «VK Видео»

Фильм «Танцуй, пока молодой» с певцом Jony, визажистом Еленой Крыгиной, а также блогером Кариной Кросс вышел в «VK Видео». Его премьера состоялась вечером 21 июня эксклюзивно в «VK Видео», а также в сообществе «VK Музыки». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первый комедийный мюзикл от VK посвящен выпускникам школ. Он рассказывает о первой школьной любви, сложностях взросления и необратимых жизненных переменах, с которыми сталкивается каждый подросток.

Съемки картины проходили в средней общеобразовательной школе №15 в городе Балашиха Московской области. В ее создании принял участие актер Дмитрий Красилов, известный многим как Пухляш. Он исполнил роль физрука. Директора школы сыграл российский ведущий Владимир Маркони, а музыкальная группа GAYAZOV$ BROTHER$ перевоплотилась в школьников. При этом многие знаменитости, такие как Валя Карнавал, Хабиб и Ваня Дмитриенко, сыграли самих себя.

Уточняется, что в создании фильма приняли участие более 200 профессиональных танцоров. Для поиска актеров был объявлен кастинг на платформе «VK Клипы». Он проходил в формате танцевального челленджа. Таким образом удалось найти исполнителей главных ролей картины — Егора Гуфранова, Артема Сидорова, Анастасию Кружилину и Ульяну Смоленинову.

«Это наш первый опыт в киноиндустрии, хотя мы и раньше делали шоу, которые набирали миллионы просмотров в онлайне. Мы решили, что можем сделать больше и лучше, поэтому перешли на новый уровень и создали настоящий художественный фильм, да еще и в таком сложном жанре, как мюзикл. (...) Этим фильмом мы хотели поздравить всех выпускников и напомнить о том замечательном времени всем, кто когда-либо проживал его в своей жизни», — рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.