В США рассказали о неоправданных ожиданиях Запада из-за контрнаступления Украины

CNN: украинское контрнаступление не оправдало ожиданий Запада

Украинское контрнаступление не оправдало ожиданий Запада ни по одному из направлений. Об этом сообщает CNN со ссылкой высокопоставленного представителя Пентагона.

Отмечается, что украинские силы оказались «уязвимыми» для минных полей, а российские силы «компетентны» в их защите. По словам ряда официальных лиц, проблемы для продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) также создает неблагоприятная погода.

«Потери украинцев тяжелые, хотя и не такие большие, как пытаются изобразить российская сторона», — указал один из источников.

При этом официальные лица обращают внимание, что контрнаступление все еще находится на ранней стадии, и США вместе с союзниками «сохраняют оптимизм» в отношении возможностей отвоевания территорий ВСУ . Кроме того, эти официальные лица отмечают, что украинские силы сами адаптируются к российской тактике и обороне, в том числе проводят больше пеших операций.

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ готовятся к дальнейшим наступательным действиям. В настоящий момент, по словам министра, украинские войска сбавили активность и занимаются перегруппировкой. Произошло это после 16 дней активных боевых действий, добавил он.

«Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, сохраняются, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу», — отметил Шойгу.