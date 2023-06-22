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17:35, 22 июня 2023Мир

В США рассказали о неоправданных ожиданиях Запада из-за контрнаступления Украины

CNN: украинское контрнаступление не оправдало ожиданий Запада

Фото: Oleksandr Ratushniak / Shutterstock / Fotodom

Украинское контрнаступление не оправдало ожиданий Запада ни по одному из направлений. Об этом сообщает CNN со ссылкой высокопоставленного представителя Пентагона.

Отмечается, что украинские силы оказались «уязвимыми» для минных полей, а российские силы «компетентны» в их защите. По словам ряда официальных лиц, проблемы для продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) также создает неблагоприятная погода.

«Потери украинцев тяжелые, хотя и не такие большие, как пытаются изобразить российская сторона», — указал один из источников.

При этом официальные лица обращают внимание, что контрнаступление все еще находится на ранней стадии, и США вместе с союзниками «сохраняют оптимизм» в отношении возможностей отвоевания территорий ВСУ . Кроме того, эти официальные лица отмечают, что украинские силы сами адаптируются к российской тактике и обороне, в том числе проводят больше пеших операций.

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ готовятся к дальнейшим наступательным действиям. В настоящий момент, по словам министра, украинские войска сбавили активность и занимаются перегруппировкой. Произошло это после 16 дней активных боевых действий, добавил он.

«Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, сохраняются, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу», — отметил Шойгу.

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    Виктория Кондратьева
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