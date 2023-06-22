В российском регионе опровергли сообщение о высаженном из автобуса ребенке

Детский омбудсмен Ярославской области опроверг сообщения о высаженном из автобуса ребенке

В сообществе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте» 15 июня появился пост, в котором утверждалось, что из автобуса высадили 11-летнего ребенка с особенностями развития. Детский омбудсмен Ярославской области Михаил Крупин опроверг сообщения о высаженном из автобуса ребенке.

«У мальчика не сработал проездной. Кондуктор настойчиво требовала выйти из автобуса, нагнетая обстановку. У мальчика на всякий случай была карта, которой он мог оплатить проезд, но под прессингом кондуктора разволновался и послушно вышел из транспорта», — было сказано в анонимной записи в соцсетях. Сообщение опубликовано анонимно и без подтверждения факта фотографией или видео.

По итогам проверки уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин заявил, что информация недостоверна. «В ходе проверки по факту высадки ребенка-инвалида из автобуса установлено, что информация не соответствует действительности. Кондукторов и контролеров в автобусе не было. На ребенка физического и психологического давления никто не оказывал», — сказано в записи в официальном сообществе детского омбудсмена во «ВКонтакте».

К такому же выводу по итогам проверки пришел департамент транспорта Ярославской области. На основании видеозаписи из салона автобуса установлено, что в инциденте не принимал участия сотрудник ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», контролера вообще не было в этот момент в автобусе, сообщило со ссылкой на дептранс издание «Без Формата».

Новость о ребенке, которого якобы высадили из автобуса, опубликовали в основном региональные СМИ, федеральные издания история не заинтересовала. Также информация получила распространение среди региональных пабликов в соцсетях. Они опубликовали как недостоверную информацию, так и последовавшие позже опровержения.