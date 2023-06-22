Президент Чехии объяснил результаты контрнаступления ВСУ

Президент Чехии признался, что не испытывает разочарования по поводу контрнаступления ВСУ

Ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не является разочарованием, заявил президент Чехии Петр Павел. Его цитирует РИА Новости.

«Я бы не назвал это разочарованием. Было очевидно, что контрнаступление столкнется с очень хорошо подготовленной обороной, на создание которой Россия имела несколько месяцев», — сказал чешский лидер, являющийся генералом армии в запасе и экс-главой Военного комитета НАТО.

Как отметил Павел, «идти против подготовленной обороны в момент, когда силы более-менее равны, совсем непростое дело».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что прогресс контрнаступления ВСУ оказался медленнее, чем ожидалось. При этом он подчеркнул, что быстрых результатов ждать не стоит, поскольку «это не голливудский фильм».