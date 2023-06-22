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13:32, 22 июня 2023Россия

ВКС России ударили по складу ВСУ с иностранным оружием и техникой

Минобороны заявило о групповом ударе по складу ВСУ с иностранным вооружением и техникой

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным вооружением и техникой. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности. «Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», — добавили в оборонном ведомстве.

Помимо того, Вооруженным силам России за сутки удалось отразить четыре атаки ВСУ на южнодонецком и донецком направлениях, подчеркнули в Минобороны.

В ночь на 19 июня Российская армия нанесла групповой удар по местам хранения техники иностранного производства. Уточнялось, что атака была совершена с помощью оружия большой дальности морского базирования.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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