29 строивших трассу в Крым дорожников отравились

Shot: 29 строивших трассу Краснодар — Керчь дорожников отравились, 15 человек в больнице

Не менее 29 дорожников, которые строили трассу Краснодар — Керчь, отравились, 15 из них обратились в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, 15 работников «Трансстроймеханизация» доставили с признаками острого инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта в инфекционное отделение Красноармейской центральной районной больницы в Краснодарском крае.

Компания занимается строительством автодороги в Крым, утверждает Shot. Региональное управление Роспотребнадзора уже заинтересовалось ситуацией.

Чтобы установить причину отравления, начали исследовать пробы воды, готовых блюд, смывы с объектов внешней среды и биоматериал сотрудников пищеблока. Кроме того, у еще 24 контактных были взяты анализы.

До этого российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что трасса А-289 Краснодар — Керчь сократит время пути до Крымского моста с пяти до двух часов.

В июне сообщалось, что по Крымскому мосту приостановили движение транспортных средств из-за учений.