Муж отсудил у жены 700 миллионов рублей и оказался перед угрозой заключения

Daily Mail: суд обязал женщину шесть лет выплачивать бывшему мужу деньги на содержание

Житель Великобритании, который отсудил у жены состояние в 6,5 миллиона фунтов стерлингов (почти 700 миллионов рублей) и деньги на ежегодное содержание, оказался перед угрозой тюремного заключения. Об этом сообщает Daily Mail.

Брак между 39-летним Мартином Венбергом и состоятельной шотландской наследницей 33-летней Луизой Бэкстрем продолжался шесть лет. После разрыва мужчина потребовал от супруги 40 миллионов фунтов стерлингов. Однако суд существенно снизил сумму компенсации до 6,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 693 миллиона рублей). Кроме того, суд постановил в течение шести лет выплачивать бывшему мужу ежегодное содержание в размере 60 тысяч фунтов стерлингов (6,4 миллиона рублей).

В настоящее время тяжба между бывшими супругами продолжается. Теперь Венбергу грозит лишение свободы из-за допущенных им десяти нарушений при исполнении постановлений суда. В частности, отмечается его пренебрежительное отношение к процессу и отсутствие на заседаниях. Решение о санкциях в отношении Мартина Венберга будет вынесено в начале июля.

Ранее сообщалось, что в Канаде изнасилованный бывшей женой мужчина добился выплаты компенсации из бюджета. Судьи приняли решение, что канадец, ставший после изнасилования отцом, имеет право получить деньги, которые выплачивают родившим в результате изнасилования женщинам.