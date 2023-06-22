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12:00, 22 июня 2023Путешествия

На пропавшем батискафе «Титан» в ближайшие часы закончится кислород

Запас кислорода на пропавшем в Атлантике батискафе с туристами закончится к 14:08 мск

Фото: OceanGate Expeditions / Reuters

Кислород на пропавшем в Атлантике туристическом батискафе «Титан» закончится в ближайшие часы. Об этом сообщили в NBC со ссылкой на представителя Береговой охраны Соединенных Штатов.

Так, ожидается, что запасы кислорода на батискафе иссякнут в четверг, 22 июня, к 07:08 по времени восточного побережья США (14:08 мск).

Ранее капитан береговой охраны США Джейми Фредерик (Jamie Frederick) заявил, что поиск пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» до сих пор нацелен на то, чтобы найти выживших. По его словам, у находящихся в нем туристов, вероятно, есть некоторый запас кислорода, воды и еды. В связи с этим обнаружить людей живыми все еще представляется возможным.

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    Фариза Бацазова
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