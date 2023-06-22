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19:45, 22 июня 2023Среда обитания

Россиянам перечислили премиальные иномарки по цене Lada Vesta

Autonews: по цене Lada Vesta можно купить подержанный BMW, Mercedes или Bentley

Фото: Edvin Johansson / Unsplash

Официальная цена обновленной Lada Vesta составляет от 1,24 миллиона до 1,7 миллиона рублей. Журналисты Autonews и эксперты сервиса Auto.ru выяснили, что за эти же деньги можно купить подержанные премиальные иномарки — например, BMW, Mercedes или Bentley.

Реальная стоимость Lada Vesta может быть выше официальной, потому что дилеры часто ставят в автомобиль дополнительное оборудование, повышая цену. Поэтому покупка авто зарубежного производства с пробегом может оказаться даже выгоднее, отметили аналитики.

В числе таких иномарок — купеобразный кроссовер BMW X6 с большим пробегом. По цене новой Lada будут доступны модели возрастом от 10 до 15 лет с момента выпуска. При этом машина окажется втрое мощнее российского автомобиля.

Примерно за 1,5 миллиона рублей в России можно приобрести внедорожник Cadillac Escalade 2011 года выпуска и старше. У автомобиля рамное шасси и 6,2-литровый восьмицилиндровый двигатель.

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Также по цене Lada Vesta продается кроссовер Infiniti FX второго поколения, десятилетний и старше. У этой модели бывают шестицилиндровые двигатели на 3,5 и 3,7 литра, а также пятилитровый восьмицилиндровый двигатель.

За сумму до 1,7 миллиона рублей доступен любой седан бизнес-класса от Jaguar первого поколения. Пробег большинства из них не превышает 100 тысяч километров. Еще вместо российской машины можно купить Range Rover третьего поколения возрастом от 12 лет и старше, с дизельным двигателем объемом 4,4 литра и бензиновым объемом пять литров.

Также по цене от 1,24 миллиона до 1,7 миллиона рублей на вторичном рынке России представлены Mercedes G-Class или Porsche Boxer первого поколения в возрасте 20-25 лет, а также Bentley Continental GT, который эксперты назвали самым роскошным конкурентом российского автомобиля.

Новую Lada Vesta россияне могут приобрести с 9 июня. Она представлена в четырех типах кузова: седан, Cross седан, SW и SW Cross. Седан в комплектации Comfort с мотором мощностью 90 лошадиных сил можно приобрести по цене от 1 239 900 рублей. Седан в той же комплектации, но с двигателем мощностью 106 лошадиных сил будет стоить примерно на 100 тысяч рублей больше.

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    Мария Черкасова
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