Незначительное загрязнение воздуха связали с изменениями в мозге у детей

Environment International: изменения в мозге связаны с небольшим загрязнением воздуха

Ученые Университета Южной Калифорнии показали, что незначительные уровни загрязняющих веществ в воздухе, которые считаются безопасными, связаны с изменениями в работе мозга у подростков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Environment International.

Специалисты проанализировали данные МРТ-сканирования мозга более чем 9497 участников исследования когнитивного развития мозга у подростков. Возраст добровольцев на момент первичного сканирования составлял от 9 до 10 лет, а последующая томография проводилась спустя два года. Наибольший интерес для ученых представляли гиппокамп, который участвует в формировании долговременной памяти, миндалевидное тело, а также лобно-теменные доли коры мозга.

Также в анализе были использованы данные о качестве воздуха в доме каждого ребенка, включая уровни мелких твердых частиц PM2,5, диоксида азота и приповерхностного озона.

У детей, которые подвергались воздействию большего количества загрязнителей, наблюдались изменения в связях между различными областями мозга. В некоторых частях центральной нервной системы связность в зависимости от типа загрязнителя увеличивалась, а в других уменьшалась.

Так, воздействие более высоких уровней озона было связано с более сильными связями в коре головного мозга, но меньшей связностью между корой и другими областями, такими как миндалевидное тело и гиппокамп. Более сильное воздействие PM2,5 было связано с относительным увеличением функциональной связи между областями мозга, в то время как большее воздействие NO2 предсказывало относительное снижение связанности.

Многие из этих важных связей между различными областями мозга развиваются в возрасте от 9 до 12 лет и могут влиять на нормальное или нетипичное когнитивное и эмоциональное развитие детей. Показано, что даже безопасные концентрации загрязнителей воздуха могут оказывать нежелательное влияние в этот критический период развития и повышать риск когнитивных и эмоциональных расстройств в более позднем возрасте.