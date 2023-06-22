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22:52, 22 июня 2023Забота о себе

Невролог назвала ухудшающие работу мозга продукты

Невролог Демьяновская предупредила о вреде соли для работы головного мозга

Фото: Andraz Lazic / Unsplash

Кандидат медицинских наук врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала ухудшающие работу мозга продукты. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Специалист предупредила о вреде соли для работы головного мозга. По ее словам, употребление домашних и промышленных консервов, соевого соуса, кетчупа может повлиять на развитие артериальной гипертензии, или гипертонии — то есть хронического повышения давления.

Врач также предупредила о вреде чрезмерного употребления животных жиров. «Бляшки могут разрыхляться, а их части — попадать в главные сосуды мозга», — сказала она. Невролог добавила, что это может привести к инсульту.

Также Демьяновская назвала суши опасным блюдом. По ее словам, в шлифованном рисе содержится небольшое количество витамина В1, но он разрушается под воздействием фермента тиаминазы, который содержится в сырой рыбе.

Специалист посоветовала придерживаться строгой диеты, поскольку для правильной работы мозгу необходимо разнообразное питание.

Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала отказаться от творожных сырков россиянам с проблемами желудочно-кишечного тракта. Прежде всего она посоветовала не есть популярный десерт людям с сахарным диабетом и тем, кто склонен к резкому повышению глюкозы в крови.

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    Марина Совина
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