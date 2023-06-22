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16:07, 22 июня 2023Бывший СССР

СБУ предъявила обвинения российскому бизнесмену

СБУ предъявила заочные обвинения российскому бизнесмену Сергею Кабаргину

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Сергею Кабаргину. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По версии спецслужб, предприниматель создал схему, через которую перечислял в бюджет России миллиарды рублей. Для этого он использовал подконтрольную Киеву компанию «Кировоградское рудоуправление», на которой добывают редкие породы глины.

СБУ сообщает, что по инициативе Кабаргина горные породы предприятия поставлялись «якобы в третьи компании», но в действительности они поступали в бизнес-структуры «Росатома» и «Лукойла».

Мужчину обвиняют по части 4 статьи 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины») Уголовного кодекса Украины.

Ранее офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинения главе Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР). По версии следствия, судья ранее занимал пост в Министерстве внутренних дел Украины по Донецкой области, но в апреле 2023 года согласился на должность в суде ДНР.

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    Алевтина Запольская
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