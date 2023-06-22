Экс-шоураннер «Симпсонов» Райсс рассказал о путешествии на пропавшем батискафе

Сценарист «Симпсонов» вспомнил о путешествии на пропавшем около «Титаника» батискафе

Сценарист и бывший шоураннер мультсериала «Симпсоны» Майк Райсс рассказал о своем путешествии на батискафе, ранее пропавшем среди обломков «Титаника». Об этом сообщает Deadline.

Кинематографист поведал, что трижды погружался с аппаратом и все три раза подводная лодка теряла связь с сушей, а также выразил сомнение в том, что батискаф смогут найти.

«Я знаю его логистику и знаю, насколько огромен океан и насколько мал этот корабль. Если он внизу, я не знаю, как кто-то сможет получить к нему доступ, не говоря уже о том, чтобы поднять его обратно», — рассказал Райсс, добавив, что перед каждым своим погружением думал о том, что он сможет не вернуться обратно.

Сценарист «Симпсонов» подчеркнул, что случившееся не означает, что аппарат был неправильно сконструирован. Он объяснил, что батискаф оснащен современным технологиями, которые изучаются по ходу действия.

Ранее стало известно, что на британском телеканале Channel 5 покажут документальный фильм, посвященный пропавшему среди обломков «Титаника» батискафу.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.