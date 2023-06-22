Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:24, 22 июня 2023Культура

Экс-шоураннер «Симпсонов» Райсс рассказал о путешествии на пропавшем батискафе

Сценарист «Симпсонов» вспомнил о путешествии на пропавшем около «Титаника» батискафе
Майк Райсс

Майк Райсс. Фото: Xu Liang / XINHUA / Globallookpress.com

Сценарист и бывший шоураннер мультсериала «Симпсоны» Майк Райсс рассказал о своем путешествии на батискафе, ранее пропавшем среди обломков «Титаника». Об этом сообщает Deadline.

Кинематографист поведал, что трижды погружался с аппаратом и все три раза подводная лодка теряла связь с сушей, а также выразил сомнение в том, что батискаф смогут найти.

«Я знаю его логистику и знаю, насколько огромен океан и насколько мал этот корабль. Если он внизу, я не знаю, как кто-то сможет получить к нему доступ, не говоря уже о том, чтобы поднять его обратно», — рассказал Райсс, добавив, что перед каждым своим погружением думал о том, что он сможет не вернуться обратно.

Сценарист «Симпсонов» подчеркнул, что случившееся не означает, что аппарат был неправильно сконструирован. Он объяснил, что батискаф оснащен современным технологиями, которые изучаются по ходу действия.

Ранее стало известно, что на британском телеканале Channel 5 покажут документальный фильм, посвященный пропавшему среди обломков «Титаника» батискафу.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    ВКС России ударили по складу ВСУ с иностранным оружием и техникой
    Украинского военкома поймали на покупке элитной недвижимости в Испании
    В сети удивились моложавой внешности 53-летней Гвен Стефани
    Подлежащим мобилизации украинцам запретили работать охранниками
    В США указали на панику Байдена после слов Путина
    Подводник описал судьбу пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа
    Качество питьевой воды в Херсонской области после разрушения ГЭС оценили
    Россияне посчитали цифровой рубль более надежным способом защиты сбережений
    Стали известны имена новых участников супертурнира по боксу в Саудовской Аравии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.