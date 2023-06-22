О пропавшем среди обломков «Титаника» батискафе покажут фильм

О пропавшем среди обломков «Титаника» батискафе покажут документальный фильм

На британском телеканале Channel 5 покажут документальный фильм, посвященный пропавшему среди обломков «Титаника» батискафу. Об этом сообщает The Variety.

В проекте под названием «Titanic Sub: Lost at Sea» («Подлодка Титаник: Затерянный в море») будет рассказано о биографии членов экипажа аппарата, пропавшего в океане, а также о поиске потерянной подводной лодки. Помимо этого, участие в картине примут эксперты в области исследования затонувшего корабля. Там также раскроется тема роста популярности экстремального туризма.

«Эта программа покажет все: от самих исследований до подъема экстремального туризма и попыток спасения, но, прежде всего, она расскажет очень человеческую историю, которая захватила наше общество. Историю о пяти человеках, у каждого из которых есть семья, оказавшихся в ловушке на дне океана», — рассказал управляющий директор компании ITN, занимающейся производством документального фильма.

Ранее сообщалось, что канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, по всей видимости, считает, что пропавший среди обломков «Титаника» батискаф потерпел крушение.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.