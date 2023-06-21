Кэмерон выразил мнение насчет пропавшего среди обломков «Титаника» батискафа

Режиссер Кэмерон выразил мнение, что пропавший среди обломков «Титаника» батискаф погиб

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, по всей видимости, считает, что пропавший среди обломков «Титаника» батискаф погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

Кинематографист выразил соболезнования российскому ученому Анатолию Сагалевичу, друг которого Пол Наржеоле пилотировал исчезнувший аппарат во время экспедиции.

«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле. Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», — отметил Сагалевич, добавив, что режиссер не давал других комментариев по поводу случившегося, так как не знает, что произошло, и не разбирается в конструкции батискафа.

Анатолий Сагалевич участвовал в создании глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», которые были задействованы во время съемок «Титаника» Кэмерона в 1997 году.

О том, что батискаф компании OceanGate Expeditions пропал с пятью туристами на борту во время экспедиции к затонувшему кораблю «Титаник», сообщалось 20 июня. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров. Позже стало известно, что у пропавших в Атлантическом океане на батискафе туристов осталось кислорода на 30 часов плавания.