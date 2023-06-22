Три дня ожидавший спасения в затонувшем батискафе инженер описал свое отчаяние

Инженер, в 1973 году спасенный из затонувшего батискафа, описал свое отчаяние

85-летний британский инженер Роджер Маллинсон, три дня ожидавший спасения в аварийном подводном аппарате на глубине 480 метров, рассказал, как боролся с отчаянием. Его эксклюзивное интервью публикует Newsweek.

Батискаф Pisces III компании Vickers Oceanics, в котором находились Маллинсон и подводник Роджер Чапмен, затонул у берегов Ирландии 29 августа 1973 года. Коллеги успешно выполнили работы по прокладке очередной линии трансатлантического телефонного кабеля и начали всплытие. В этот момент у аппарата сломался один из воздушных клапанов, и он лег на дно. 1 сентября 1973 года инженеров удалось спасти. Они считаются людьми, которых удалось поднять с самой большой глубины в истории.

Сотрудники Newsweek попросили Маллинсона описать то, что могут чувствовать люди, находящиеся на борту пропавшего батискафа Titan, совершавшего погружение к «Титанику». Он ответил, что психологическая нагрузка в такой ситуации очень велика. «Я думаю, у них сейчас нет ни грамма надежды. Очень странно, что батискаф еще не нашли», — заявил он.

По словам Маллинсона, экипажу Titan следовало бы постараться дать о себе знать любыми средствами и не падать духом. «Если бы я мог что-то им посоветовать, то сказал бы: "Не теряйте надежды, стучите по корпусу чем-нибудь, шумите, чтобы вас было слышно сквозь воду. (…) Если у вас есть молоток — долбите им по корпусу. Этот звук передается чертовски далеко"», — поделился он своим опытом.

Батискаф Titan компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему кораблю «Титаник» 18 июня. На борту подлодки находятся британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг, один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном и подводник Поль-Анри Наржоле.

Днем 22 июня представители Береговой охраны США сообщили, что кислород на пропавшем в Атлантике батискафе закончился. По данным специалистов, это должно было произойти к 07:08 по времени Восточного побережья США (14:08 мск).