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20:05, 22 июня 2023Среда обитания

В Турции ограничили рост платы за арендное жилье

Власти Турции запретили поднимать плату за арендное жилье более чем на 25 процентов

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Турции на год продлили ограничение на рост платы за съем квартир — ее можно будет поднять не более чем на 25 процентов. Об этом журналистам заявил министр юстиции страны Йылмаз Тунч, его слова передает газета Hürriyet.

«В течение одного года со 2 июля 2023 года верхний предел повышения арендной платы в жилых помещениях будет применяться в размере 25 процентов», — сообщил чиновник журналистам. Впервые постановлении, которое ограничивает увеличение арендной платы за жилье, опубликовали в официальном вестнике в прошлом году. Согласно ему, плата в договорах аренды, которые продлили в период с 11 июня 2022-го по 1 июля 2023-го, не может быть повышена более чем на четверть — в противном случае такие контракты будут аннулированы.

Ранее собственники недвижимости в Турции раскритиковали такой подход властей, так как они считают, что при определении платы за съем квартир нужно учитывать годовой уровень инфляции, а также индекс потребительских цен. Согласно официальным подсчетам, годовая инфляция в государстве в мае текущего года составила чуть менее 40 процентов.

В июне стало известно, что по итогам первой половины 2023 года самой популярной у россиян страной для покупки жилья за рубежом оказалась Турция. По данным директора департамента зарубежной недвижимости NF Group Анны Лариной, на эту страну пришлось 27 процентов от общего числа запросов.

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    Полина Кислицына
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