Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:48, 22 июня 2023Россия

Стало известно об усилении мер безопасности в Госдуме

«Газета.ru»: в Государственной Думе усилили меры безопасности

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Государственной Думе усилили меры безопасности в связи с проводимыми учениями. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник во фракции ЛДПР.

«Недели две назад, наверное, это появилось. Не знаю, с чем связано. Никак не объявлялось. Не так уж прям, чтоб совсем усилили, просто внутри стояли беленькие специалисты, теперь стоят с автоматами. Вот и все. Снаружи они и так стояли, обходили территорию вокруг здания», — сказал собеседник издания.

По его словам, в здании нижней палаты парламента отменили все экскурсии. В свою очередь депутат Анатолий Вассерман подтвердил информацию об усилении мер безопасности, отметив, что специально не обращал на это внимание.

«В пределах моего поля зрения на подходах к зданию Думы вроде бы действительно больше разного охраняющего народа. Но специально я к этому не присматривался», — пояснил парламентарий.

В начале мая украинские беспилотники атаковали Кремль. После случившегося в Кремле усилили меры безопасности, там царит рабочая обстановка, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    Место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа
    Пребывание в космосе вызвало иммунодефицит
    В Киеве назвали требуемую до 2027 года сумму финансовой помощи
    Россиянам стала доступна эксклюзивная премьера
    На Украине опровергли зависимость поддержки Запада от контрнаступления ВСУ
    Названы самые распространенные причины импотенции
    Дачникам рассказали о необычном способе защиты растений от холодов
    Слова Байдена о Си Цзиньпине сочли провокацией и пригрозили последствиями
    Американские врачи выступили против ИМТ
    Стало известно об усилении мер безопасности в Госдуме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.