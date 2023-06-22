Стало известно об усилении мер безопасности в Госдуме

«Газета.ru»: в Государственной Думе усилили меры безопасности

В Государственной Думе усилили меры безопасности в связи с проводимыми учениями. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник во фракции ЛДПР.

«Недели две назад, наверное, это появилось. Не знаю, с чем связано. Никак не объявлялось. Не так уж прям, чтоб совсем усилили, просто внутри стояли беленькие специалисты, теперь стоят с автоматами. Вот и все. Снаружи они и так стояли, обходили территорию вокруг здания», — сказал собеседник издания.

По его словам, в здании нижней палаты парламента отменили все экскурсии. В свою очередь депутат Анатолий Вассерман подтвердил информацию об усилении мер безопасности, отметив, что специально не обращал на это внимание.

«В пределах моего поля зрения на подходах к зданию Думы вроде бы действительно больше разного охраняющего народа. Но специально я к этому не присматривался», — пояснил парламентарий.

В начале мая украинские беспилотники атаковали Кремль. После случившегося в Кремле усилили меры безопасности, там царит рабочая обстановка, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.