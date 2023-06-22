Индия выразила готовность внести вклад в разрешение конфликта на Украине

Премьер-министр Моди: Индия готова внести вклад в разрешение конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна готова внести вклад в разрешение конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что пандемия коронавирусной инфекции и украинский конфликт «особенно затронули страны Глобального Юга». По его мнению, для решения этих проблем необходимо объединение всех стран.

«С самого начала событий на Украине Индия сделала упор на разрешение споров посредством диалога и дипломатии», — добавил он.

Ранее бывший посол Индии в США Мира Шанкар заявила, что Вашингтон пришел к пониманию позиции страны в отношении России. По ее словам, Соединенные Штаты обратили внимание, что у Дели есть стратегические императивы в отношении Москвы. Дипломат подчеркнула, что «обеим странам приходится преодолевать свои различные точки зрения по Украине».