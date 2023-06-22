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19:26, 22 июня 2023Экономика

Российские работодатели составили портрет самого неприятного соискателя

«Работа.ру»: работодателей смущают в соискателях неопрятность и неприятный запах

Фото: CoWomen / Unsplash

Российские работодатели составили портрет самого неприятного соискателя. Так, 84 процента опрошенных рассказали, что их отпугивают кандидаты с неряшливым внешним видом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Чуть меньше, 76 процентов, обращают внимание на неприятный запах и проблемы с гигиеной, а 53 процента может смутить излишне экстравагантное поведение соискателя.

Среди менее популярных характеристик, которые тем не менее могут вызвать сомнения в кандидате, респонденты назвали отсутствие улыбки или злое выражение лица (39 процентов), пирсинг (32 процента), а также татуировки на видимых участках тела (18 процентов).

При этом более половины нанимателей (52 процента) отметили, что внешность для них все же не имеет решающего значения при приеме на работу. Определяющим этот фактор назвали только 4 процента рекрутеров.

Ранее психолог Юлия Владис посоветовала перед собеседованием выучить имена руководителей, потренироваться перед зеркалом, придумать пару не слишком острых шуток, а перед входом глубоко подышать.

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    Дмитрий Воронин
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