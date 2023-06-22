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14:44, 22 июня 2023Бывший СССР

Вертолет Вооруженных сил Белоруссии совершил жесткую посадку

Минобороны Белоруссии сообщило о совершившем жесткую посадку вертолете Ми-24

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Вертолет Ми-24 Вооруженных сил (ВС) Белоруссии совершил жесткую посадку в Брестской области. Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны республики.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 13:30 в Барановичском районе. «Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет», — говорится в сообщении Минобороны.

Причины произошедшего пока не выяснены.

21 июня в Белоруссии начались мобилизационные учения, в рамках которых планируется отработать развертывание инфраструктуры, привлечение военнообязанных и автомобильной техники.

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    Алевтина Запольская
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