Вертолет Вооруженных сил Белоруссии совершил жесткую посадку

Минобороны Белоруссии сообщило о совершившем жесткую посадку вертолете Ми-24

Вертолет Ми-24 Вооруженных сил (ВС) Белоруссии совершил жесткую посадку в Брестской области. Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны республики.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 13:30 в Барановичском районе. «Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет», — говорится в сообщении Минобороны.

Причины произошедшего пока не выяснены.

21 июня в Белоруссии начались мобилизационные учения, в рамках которых планируется отработать развертывание инфраструктуры, привлечение военнообязанных и автомобильной техники.