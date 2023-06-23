Песков заявил о неспособности Украины следить за оружием НАТО

Песков о западных вооружениях у границ Израиля: Украина не может следить за оружием НАТО

Украина не может обеспечить безопасность и следить за поставляемым НАТО оружием. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о западных вооружениях у границ Израиля, передает РИА Новости.

«Мы еще ранее говорили о такой опасности, и о том, что поставляемое западное оружие на Украину уже продается разными преступными группировками в Европе», — отметил представитель Кремля.

Песков назвал расползание поставляемого Киеву оружия по миру неизбежным процессом. «Все это, конечно, чревато большими угрозами для региональной и, в более широком контексте, мировой безопасности», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Нетаньяху высказал опасения, что переданное Украине израильское оружие может попасть в руки Ирана и быть использовано против самого Израиля. Он отметил, что не считает такое развитие событий теоретической возможностью. Подобная ситуация произошла с западным противотанковым оружием, пояснил Нетаньяху. По его словам, такие вооружения уже находят на границах страны.