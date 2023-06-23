Роспотребнадзор посоветовал регионам готовиться к борьбе с чумой

Роспотребнадзор рекомендовал регионам начать подготовку к противочумным мероприятиям

Регионам России следует начать подготовку к противочумным мероприятиям. Такую рекомендацию выпустил Роспотребнадзор, соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовых актов.

В документе говорится, что регионам надлежит обеспечивать готовность к «проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков».

Одновременно с этим в службе заявляли, что держат на контроле ситуацию с природными очагами чумы.

Как сообщал ТАСС, на сегодняшний день в граничащей с Россией Монголии выявлено уже 137 очагов чумы.