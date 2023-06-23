Охлобыстин вспомнил о ДТП с пьяным Ефремовым 10 лет назад

Охлобыстин вспомнил о ДТП с пьяным Ефремовым, которое произошло десять лет назад

Российский актер Иван Охлобыстин вспомнил о ДТП, в которое попал его коллега Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии около десяти лет назад. Об этом он сообщил в эфире программы «Так сказать», доступной на YouTube-канале «Абзац и Ыыху с ним».

«Он не пил за рулем очень долго. Выпивал, он пьющий человек, да. Но у него была авария 10 лет назад. Еще до этой истории. И он дал себе зарок не пить (за рулем). Я его ни разу не видел за рулем пьяным. Даже с похмелья не садился за руль», — рассказал артист. Подробности ДТП звезда «Интернов» предпочел не раскрывать.

Охлобыстин добавил, что Ефремов пользовался услугами личного водителя, когда уезжал с застолья, а также боялся садиться за руль выпившим. Актер признался, что не знает, как так получилось, что три года назад его коллега, будучи в нетрезвом виде, устроил аварию.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что Ефремов, отбывающий тюремное наказание, хотел отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации.