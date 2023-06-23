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20:38, 23 июня 2023Культура

Гришковец покинул должность руководителя Общественного совета при ФСИН

Евгений Гришковец по собственному желанию покинул пост главы Общественного совета при ФСИН

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский драматург и музыкант Евгений Гришковец по собственному желанию покинул пост главы Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний России (ФСИН). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Хочу по собственной инициативе и желанию сложить с себя полномочия, поскольку не вполне справляюсь с теми задачами, которые для себя ставил и которые стоят перед председателем общественного совета», — заявил Гришковец в ходе заседания в пятницу, 23 июня, отметив, что продолжит работу в качестве члена совета.

Известно, что артист возглавил Общественный совет при ФСИН 29 декабря 2021 года, сменив на посту председателя покойного режиссера Владимира Меньшова.

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    Сергей Равин
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