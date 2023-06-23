Генсек НАТО поблагодарил инструкторов альянса за изменение ситуации на Украине
Столтенберг поблагодарил обучавших ВСУ инструкторов НАТО за изменение ситуации на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил инструкторов альянса, которые проводили обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), за изменение ситуации в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС.
«Тренировки и советы, которые вы предоставляете, обеспечивают реальную разницу на поле боя каждый день», — отметил генсек. Он добавил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать Украине военную помощь до тех пор, пока это будет необходимо.
Ранее Столтенберг объяснил медленное контрнаступление ВСУ трудной местностью и мощными оборонительными позициями Российской армии.