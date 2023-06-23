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18:26, 23 июня 2023Мир

Генсек НАТО поблагодарил инструкторов альянса за изменение ситуации на Украине

Столтенберг поблагодарил обучавших ВСУ инструкторов НАТО за изменение ситуации на Украине
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил инструкторов альянса, которые проводили обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), за изменение ситуации в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Тренировки и советы, которые вы предоставляете, обеспечивают реальную разницу на поле боя каждый день», — отметил генсек. Он добавил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать Украине военную помощь до тех пор, пока это будет необходимо.

Ранее Столтенберг объяснил медленное контрнаступление ВСУ трудной местностью и мощными оборонительными позициями Российской армии.

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    Семен Александров
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