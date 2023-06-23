Неизвестный светящийся объект увидели в небе над Польшей

Неизвестный светящийся объект в небе над Польшей попал на видео

В небе над Польшей минувшей ночью увидели неизвестный объект. Об этом сообщают местные СМИ, соответствующее видео появилось в YouTube.

Как отмечает Gazeta, в небе заметили два параллельных объекта. Они были слишком медленными для метеоритов, поэтому многие заподозрили сход спутника с орбиты. Только позже выяснилось, что это не спутник, а китайская ракета.

Польское космическое агентство впоследствии сообщило, что после полуночи над Польшей мог произойти «неконтролируемый вход в атмосферу» китайской ракеты Chang Zheng 2D, «обозначение объекта CZ-2D R / B, no. 43101, масса 4000 килограмм». Отмечалось также, что явление могли наблюдать жители почти всей Польши.

Ранее в Польше обнаружили фрагменты неизвестного воздушного шара с надписями кириллицей. Находка была изъята полицией, после чего ее забрали военные для дальнейшего изучения.