Составлен портрет доверяющего мошенникам россиянина

Тинькофф банк: мошенникам чаще доверяют 35-летние жители столицы с доходом в 77 тысяч

Мошенникам чаще всего доверяют живущие в столице, Московской области или Санкт-Петербурге 35-летние мужчины с доходом в 77 тысяч рублей, следует из результатов исследования, опубликованных в Telegram-канале Тинькофф.

Согласно данным команды «Тинькофф защиты», типичный пострадавший из-за действий мошенников обычно полагает, что на финансовых пирамидах может получиться заработать, а также доверяет людям, которые по телефону представляются сотрудниками банка или госорганов.

Специалисты «Тинькофф» призвали быть особо внимательными тех, кто в этом портрете узнал себя, поскольку «обеспечить безопасность сложнее всего в ситуациях, когда клиенты сами помогают мошенникам».

Ранее стало известно, что мошенники начали создавать сайты, которые якобы помогают вернуть деньги, похищенные другими злоумышленниками в интернете. Там россиянам предлагают за пару недель и в полном объеме восполнить потерянное из-за фейковых криптовалютных брокеров и других обманщиков. Как рассказали в центре мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании «РТК-Солар», только в мае было зафиксировано более 200 подобных ресурсов.