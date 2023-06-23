В Кремле отказались оценивать возможный эффект от новых санкций ЕС

Песков: РФ сможет оценивать возможный эффект от 11 пакета санкций ЕС после его публикации

Россия сможет оценить возможный эффект от 11 пакета санкций ЕС только после публикации детального списка новых ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Пока детально он не был опубликован, давайте дождемся, ознакомимся, потом уже будем судить», — сказал официальный представитель Кремля.

О вступлении 11-го пакета санкций Евросоюза против России в силу утром 23 июня сообщили в МИД Эстонии. В ведомстве уточнили, что новый пакет ограничительных мер в отношении России Европейский союз принял еще двумя днями ранее, 21 июня.