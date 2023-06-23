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14:09, 23 июня 2023Мир

В Кремле отказались оценивать возможный эффект от новых санкций ЕС

Песков: РФ сможет оценивать возможный эффект от 11 пакета санкций ЕС после его публикации

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Россия сможет оценить возможный эффект от 11 пакета санкций ЕС только после публикации детального списка новых ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Пока детально он не был опубликован, давайте дождемся, ознакомимся, потом уже будем судить», — сказал официальный представитель Кремля.

О вступлении 11-го пакета санкций Евросоюза против России в силу утром 23 июня сообщили в МИД Эстонии. В ведомстве уточнили, что новый пакет ограничительных мер в отношении России Европейский союз принял еще двумя днями ранее, 21 июня.

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    Семен Александров
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