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06:00, 23 июня 2023Забота о себе

Врач назвал способ превратить спорт в привычку

Врач Тяжельников посоветовал поставить цель и сроки, чтобы заниматься спортом регулярно

Фото: Bruno Nascimento / Unsplash

Чтобы заниматься спортом регулярно, важно поддерживать мотивацию, а для этого нужно поставить желаемую и досягаемую цель, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Эффективный способ превратить спорт в привычку он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Мотивирующей целью может стать желание достичь каких-то определенных показателей за какой-то срок, убежден врач. При чем эту цель надо разбить на этапы и двигаться к ней постепенно, начиная с небольших нагрузок с учетом возраста и состояния здоровья. Например, начинать бегать на небольшие дистанции или заниматься фитнесом в группе для начинающих и постепенно усложнять задачи.

Главное, занятия должны быть регулярными. Промежуточные результаты, просто хорошее настроение и улучшающееся самочувствие будут способствовать укреплению мотивации

Андрей Тяжельниковврач

Собеседник «Ленты.ру» также подчеркнул, что после тренировки мышцы обязательно должны отдыхать, так как восстановление является важной частью на пути к результату от занятий спортом.

«Продолжительность и цикличность отдыха зависит от характера тренировок, задействованных групп мышц, нагрузок. Например, если занятия были на одну группу мышц, то можно чередовать их с тренировками для другой группы мышц. В среднем считается, что для полного восстановления при условии сбалансированного питания, качественного сна и отказа от употребления алкоголя достаточно 1-2 дня», — заключил Тяжельников.

Ранее маммолог Фатима Тамаева рассказала, что занятия спортом помогают снизить риск появления рака груди. А терапевт «Цифровой клиники Страхового дома ВСК» Алина Красикова в беседе с «Лентой.ру» назвала опасные для здоровья ошибки при беге.

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    Екатерина Смирная
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