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20:25, 23 июня 2023Ценности

47-летняя звезда «Клона» снялась обнаженной в ванне с пеной

47-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли снялась обнаженной в ванне с пеной

Фото: @giovannaantonelli

Звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли поделилась с фанатами откровенными кадрами. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

47-летняя актриса опубликовала снимки, на которых она позирует обнаженной в ванне, прикрывая оголенные части тела пеной. Волосы знаменитость распустила, а от макияжа отказалась. Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки, серьги-гвоздики, ожерелье и несколько браслетов.

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Подписчики восхитились внешним видом Антонелли в комментариях под постом. «Не изменилась со времен "Клона"», «Красивее и сексуальнее быть нельзя», «Богиня», «Выглядишь потрясающе», «Самая лучшая», «Снимайся так чаще», — высказывались многочисленные поклонники.

В декабре 2022 года американская актриса Сара Мишель Геллар показала фигуру в купальнике и удивила фанатов. 45-летняя звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» предстала на фото в полный рост, примерив черный купальник на одно плечо, который она сочетала с сетчатым свитшотом.

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    Карина Черных
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