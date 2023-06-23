47-летняя звезда «Клона» снялась обнаженной в ванне с пеной

47-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли снялась обнаженной в ванне с пеной

Звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли поделилась с фанатами откровенными кадрами. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

47-летняя актриса опубликовала снимки, на которых она позирует обнаженной в ванне, прикрывая оголенные части тела пеной. Волосы знаменитость распустила, а от макияжа отказалась. Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки, серьги-гвоздики, ожерелье и несколько браслетов.

Подписчики восхитились внешним видом Антонелли в комментариях под постом. «Не изменилась со времен "Клона"», «Красивее и сексуальнее быть нельзя», «Богиня», «Выглядишь потрясающе», «Самая лучшая», «Снимайся так чаще», — высказывались многочисленные поклонники.

В декабре 2022 года американская актриса Сара Мишель Геллар показала фигуру в купальнике и удивила фанатов. 45-летняя звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» предстала на фото в полный рост, примерив черный купальник на одно плечо, который она сочетала с сетчатым свитшотом.