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14:49, 23 июня 2023Среда обитания

В Москве подешевел велопрокат

Стоимость велопроката в Москве до конца сезона снизилась на 10-25 процентов

Фото: Новосильцев Артур / АГН «Москва»

В Москве до конца сезона снизили стоимость велопроката. Размер скидки зависит от тарифа, который выберут пользователи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на транспортный комплекс столицы.

«В преддверии Дня молодежи мы снизили тарифы, чтобы у большего числа людей появился стимул пользоваться велопрокатом или желание попробовать впервые взять велосипед. Кроме того, станционные велосипеды можно арендовать бесплатно», — уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Велопрокат подешевел на 10-25 процентов. В частности была снижена стоимость тарифов «Прогулка», «Месяц», «Сезон» для станционных велосипедов и тарифов «Сутки», «Прогулка», «Сезон 2.0». К тому же станционные велосипеды можно арендовать бесплатно, привязав карту «Тройка» в личном кабинете приложения метро.

Ранее активист велодвижения Дмитрий Гусев рассказал, что для защиты своего велосипеда от кражи необходимо соблюдать несколько правил и в том числе не оставлять его в подъезде. Предпринимателям и владельцам кафе предложили делать больше велопарковок.

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    Нина Ташевская
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