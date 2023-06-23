ВВС США активировали системы вооружений при сближении с российскими самолетами

Пилоты ВВС США дважды активировали системы вооружений при сближении с самолетами России

Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС США) за сутки два раза активировали системы вооружений при сближении с самолетами России. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Гуринов, за сутки установлены случаи целенаправленных грубых нарушений со стороны возглавляемой США так называемой Международной антитеррористической коалиции меморандума по безопасности полетов в САР. «Включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии», — уточнил он.