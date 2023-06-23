Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 23 июня 2023Мир

ВВС США активировали системы вооружений при сближении с российскими самолетами

Пилоты ВВС США дважды активировали системы вооружений при сближении с самолетами России

Фото: Reuters

Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС США) за сутки два раза активировали системы вооружений при сближении с самолетами России. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал Гуринов, за сутки установлены случаи целенаправленных грубых нарушений со стороны возглавляемой США так называемой Международной антитеррористической коалиции меморандума по безопасности полетов в САР. «Включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии», — уточнил он.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело
    НАК потребовал от Пригожина прекратить противоправные действия
    ВВС США активировали системы вооружений при сближении с российскими самолетами
    Путина проинформировали о ситуации вокруг Пригожина
    Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ
    Канада официально начала расследование трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике
    В Госдуме объяснили отказ российской делегации ехать на летнюю сессию ПА ОБСЕ
    По всей Украине объявили воздушную тревогу
    В Харьковской области рассказали об усилении ВСУ иностранными наемниками
    Белый дом отказался говорить о контрнаступлении Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.