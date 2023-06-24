Обнаружен свет от столкновения звезд вблизи гигантской черной дыры

Nature Astronomy: обнаружен гамма-всплеск из-за столкновения звезд вблизи черной дыры

Международная группа астрофизиков обнаружила, что гамма-всплеск GRB 191019A возник в результате столкновения звезд или звездных остатков в среде, окружающей гигантскую черную дыру. Это отличает событие от других гамма-всплесков, которые возникают в результате взрыва массивных звезд или при столкновении нейтронных звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

GRB 191019A был обнаружен 19 октября 2019 года при наблюдениях с помощью космического аппарата Swift НАСА. Характерным отличием гамма-вспышки стала ее необычная длительность, превышающая одну минуту. Долгие всплески, которые продолжаются более двух секунд, обычно возникают в результате коллапса звезд, чья масса как минимум в десять раз больше массы Солнца. Для проведения долгосрочных наблюдений за послесвечением гамма-всплеска была использован телескоп Gemini South в Чили.

Источником гамма-всплеска оказалась область вблизи центра галактики, удаленной на три миллиарда световых лет, где находится сверхмассивная черная дыра. Астрономы не обнаружили свидетельств существования остатков сверхновой, что означает, что причиной всплеска не являлся типичный коллапс сверхмассивной звезды.

В типичной галактической среде образование длительных гамма-всплесков от сталкивающихся остатков звезд, таких как нейтронные звезды и черные дыры, является невероятно редким событием. Однако области диаметром всего несколько световых лет вблизи ядер древних галактик могут содержать миллионы и более звезд, что способствует катастрофическим столкновениям. Гравитационное влияние сверхмассивной черной дыры возмущает орбиты близлежащих звезд, заставляя их сталкиваться друг с другом, вызывая яркие взрывы.