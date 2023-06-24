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15:28, 24 июня 2023Мир

В Британии созвали экстренное совещание по безопасности

The Sun: премьер-министр Великобритании Сунак созвал экстренное совещание COBRA

Фото: Ben Stansall / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак созвал экстренное совещание по безопасности COBRA из-за ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в России. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Сунак решил обсудить ситуацию в России. Он также отметил, что следит за происходящим и позже планирует поговорить со своими союзниками.

«Самое главное, что я хотел бы сказать, это чтобы все стороны несли ответственность и защищали гражданское население. Это все, что я могу сказать на данный момент», — заявил премьер-министр.

Ранее представитель Елисейского дворца заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон также следит за развитием ситуации вокруг ЧВК «Вагнер».

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Нина Ташевская
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