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18:40, 24 июня 2023Мир

В Белом доме экстренно собрались обсудить мятеж в России

23 июня чиновники США провели экстренные встречи в связи с ситуацией в России

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Чиновники в администрации президента США Джо Байдена провели экстренные встречи вечером 23 июня в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CNN.

В ходе встреч госслужащие анализировали сложившуюся ситуацию в России. Отмечается, что стремительно развивающиеся события застали врасплох американских и европейских чиновников.

Как сообщает CNN, представители США и других западных стран стараются не давать оценок событиям в России, так как это может быть интерпретировано как вмешательство.

Ранее сообщалось, что глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера высказался о сложившейся в России ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина. Севера назвал ее внутренним делом России.

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    Алиса Удовик
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