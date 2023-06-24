В Белом доме экстренно собрались обсудить мятеж в России

23 июня чиновники США провели экстренные встречи в связи с ситуацией в России

Чиновники в администрации президента США Джо Байдена провели экстренные встречи вечером 23 июня в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CNN.

В ходе встреч госслужащие анализировали сложившуюся ситуацию в России. Отмечается, что стремительно развивающиеся события застали врасплох американских и европейских чиновников.

Как сообщает CNN, представители США и других западных стран стараются не давать оценок событиям в России, так как это может быть интерпретировано как вмешательство.

Ранее сообщалось, что глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера высказался о сложившейся в России ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина. Севера назвал ее внутренним делом России.

