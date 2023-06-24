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18:01, 24 июня 2023Мир

Польша назвала ситуацию с пригожинским мятежом внутренним делом России

Глава Бюро нацбезопасности Польши назвал ситуацию с мятежом внутренним делом России

Фото: Stringer / Reuters

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера высказался о сложившейся в России ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер» и ее главы Евгения Пригожина. Севера назвал ее внутренним делом России, сообщает РИА Новости.

«Мы следим за ситуацией, консультируясь с союзниками, и относимся к ней как к внутреннему делу России», — пишет глава нацбезопасности в Twitter. Одновременно с этим Севера завил, что с февраля 2022 года польские вооруженные силы находятся в постоянной готовности. Он отметил, что в связи с событиями в России уровень готовности не изменился.

В МИД Польши, в свою очередь, заявили, что внимательно следят за ситуацией в России. «Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с посольством Польши в Москве», — отмечается в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Турция хочет внести вклад в урегулирование ситуации в России. Такое желание выразил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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    Алиса Удовик
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