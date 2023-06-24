Турция захотела внести вклад в урегулирование ситуации в России

Президент Турции Эрдоган выразил желание внести вклад в урегулирование ситуации в России

Турция хочет внести вклад в урегулирование ситуации в России. Такое желание выразил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул важность действовать со здравым смыслом и что никто не должен извлекать выгоду из событий в России. «В этом контексте президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия», — заявили в канцелярии президента Турции.

Ранее стало известно, что Эрдоган поддержал действия российских властей на фоне ситуации с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».