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17:25, 24 июня 2023Мир

Турция захотела внести вклад в урегулирование ситуации в России

Президент Турции Эрдоган выразил желание внести вклад в урегулирование ситуации в России

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция хочет внести вклад в урегулирование ситуации в России. Такое желание выразил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул важность действовать со здравым смыслом и что никто не должен извлекать выгоду из событий в России. «В этом контексте президент Эрдоган заявил, что мы как Турция готовы внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия», — заявили в канцелярии президента Турции.

Ранее стало известно, что Эрдоган поддержал действия российских властей на фоне ситуации с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Семен Александров
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