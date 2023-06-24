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15:33, 24 июня 2023Силовые структуры

ФСИН опровергла сообщения о бунтах в московских изоляторах

УФСИН Москвы: информация о беспорядках в столичных СИЗО не соответствует действительности

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В московском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) опровергли появившуюся в Telegram-каналах информацию о бунтах в столичных изоляторах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе тюремного ведомства.

Сообщения о беспорядках в спецучреждениях не соответствует действительности. В УФСИН заверили, что обстановка в СИЗО спокойная.

Член Общественного совета ФСИН Александр Ионов пояснил ТАСС, что в «Воднике» заключенные в камерах синхронно стучали в двери и кричали, но бунта не было. Там проводится проверка, ситуация находится под контролем администрации.

В Telegram-каналах были размещены сообщения о начавшихся якобы бунтах в СИЗО №2 («Бутырка») и №5 («Водник»).

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    Любовь Ширижик
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