В МГУ решили сохранить бакалавриат

Ректор МГУ Садовничий: университет не будет отказываться от бакалавриата

Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий рассказал, что вуз будет сохранять фундаментальное образование со специалитетом длиной обучения в 5-6 лет, однако от бакалавриата отказываться не станет. Слова Садовничего приводит РИА Новости.

Как отметил ректор, бакалавриат допустим в ряде направлений подготовки, а выпускники, как и прежде, смогут поступать в магистратуру по другой специальности. Также он сообщил, что МГУ выдвинул идею интегрированной магистратуры, когда студент обучается по одному направлению и в бакалавриате (четыре года), и в магистратуре (два года), что в итоге даст выпускнику полноценное, фундаментальное шестилетнее образование.

Садовничий добавил, что не нужно ограничивать выпускников в поступлении в магистратуру специальности отличной от той, которая была в бакалавриате, при этом напомнив, что базовое образование должно быть фундаментальным и отвечать современным вызовам, а для этого требуется специалитет.