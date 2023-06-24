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13:40, 24 июня 2023Ценности

Wildberries начал скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнер»

Маркетплейс Wildberries решил удалить с сайта товары с символикой ЧВК «Вагнер»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российский маркетплейс Wildberries начал скрывать на своем сайте товары с символикой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

По информации источника, в ближайшее время подобные товары будут удалены с маркетплейса. Другие подробности о решении компании неизвестны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россияне сейчас должны объединиться «под знаменами главнокомандующего».

В отношении главы ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Нина Ташевская
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